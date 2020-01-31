Вне Солнечной системы: американские инженеры сумели восстановить работу Voyager-2

Американские инженеры смогли вернуть в работу оборудование космического аппарата Voyager-2, который находится за пределами Солнечной системы на расстоянии около 18,5 миллиардов километров от Земли, сообщили в NASA.

Ранее стало известно, что Voyager-2 не смог выполнить штатный маневр и начал интенсивно расходовать энергию. Чтобы избежать дефицита энергии, было принято решение отключить все научные инструменты.

Voyager 2 стартовал 20 августа 1977 года. Перед аппаратом ставились задачи изучить Сатурн и Юпитер, однако после достижения цели зонд отправился к дальним планетам Солнечной системы. В 2018 году аппарат покинул Солнечную систему и вышел в межзвездное пространство.

И более чем через 40 лет после старта Voyager 2 осенью 2019 года передал первые данные. Аппарат стал первым в истории освоения космоса, который смог достичь Урана и Нептуна.