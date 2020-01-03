Пранкеры попросили американскую конгрессвумен спасти «Чунга-Чангу» от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные под псевдонимами Вован и Лексус разыграли по телефону конгрессвумен США Максин Уотерс.

Для этого они представились экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом. В разговоре пранкеры рассказали Уотерс о проблемах с экологией на несуществующем острове Чунга-Чанга. Приняв все за чистую монету, конгрессвумен пообещала сделать все, что от нее зависит, чтобы спасти его.

При этом Уотерс обрадовалась звонку якобы Тунберг, заявив, что та достойна Нобелевской премии. Ролик розыгрыша опубликован на Youtube-канале Вована и Лексуса.

Отметим, что конгрессвумен уже становилась жертвой розыгрыша ранее, в 2017 году. Тогда она выразила готовность противодействовать русским хакерам, якобы вмешавшимся в выборы в несуществующем государстве Лимпопо.

Между тем, ранее Вовану и Лексусу удалось разыграть сенатора-республиканца Линдси Грэма, который якобы постоянно готов к подобному. Но, как сообщили в его офисе, пранкеры смогли «подловить его».