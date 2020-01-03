На Украине отметили рост объема транзитного газа из России

Объем транзита российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза увеличился на 3% в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укртрансгаз».

При этом, добавили в компании, в подземных хранилищах Украины сосредоточено 18,9 миллиардов кубометров голубого топлива, что на 36% больше, чем год назад.

«Объемы транспортировки газа по территории Украины из России в европейские страны и Молдавию составляют 89,6 миллиардов кубометров, что больше на 3%, или на 2,8 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год», - говорится в сообщении компании, опубликованном на ее официальной странице в Facebook.

С нового года транзитом российского газа в Европу занимается независимая компания «Оператор ГТС Украины». Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о ее полном отделении, что являлось главным требованием для заключения транзитного соглашения. Таким образом, по словам Коболева, Украина выполнила требования норм третьего энергопакета ЕС.