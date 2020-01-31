Делегация России выразила несогласие с резолюцией ПАСЕ

Делегация России выразила несогласие в резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы. Произошло это после того, как в четверг, 31 января, ПАСЕ приняла документ, который касается десяти стран Совета Европы, находящихся под мониторингом, в том числе и РФ. Делегация оказалась недовольна сразу несколькими пунктами.

Так, резолюция предписывает российским властям осуществить несколько мер, чтобы «устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека».

Также, согласно постановлению, Москва должна безоговорочно сотрудничать по делу о крушении рейса MH17 с Объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов.

Кроме этого, резолюция предписывает «полностью выполнять Минские соглашения» и принять меры, которые направлены «на предотвращение нарушений прав человека и ЛГБТИ».

Под мониторингом, кроме России, находятся еще несколько стран: Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Сербия, Турция и Украина.

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в четверг, 30 января. В резолюции написано, что страна выполнила несколько рекомендаций, в числе которых обмен заключенными с Украиной и выплата взносов в Совет Европы.