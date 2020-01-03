«Бросили динамит в пороховую бочку»: эксперт рассказал о последствиях ликвидации Сулеймани для США

Иранский генерал Касем Сулеймани является фигурой первого эшелона. Он командовал силами «Кудс», которые реализует всю военно-политическую стратегию Ирана за пределами границ этой страны. Такое мнение высказал президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

«Реакция будет такой, как она есть, потому что силы «аль-Кудс» действуют. У этих сил есть резидентура в Латинской Америке и резидентура на территории самих Соединенных Штатов. И поэтому нанести американцам удары, самые серьезные, они могут», - рассказал Сатановский.

Что касается самих Штатов, то их, по словам эксперта, интересует только внутренняя политика и, в первую очередь, президентские выборы в этом году.

«Сейчас ему (Дональду Трампу - прим.ред.) демократы будут говорить, что он бросил динамит в пороховую бочку. Если бы он этого не сделал, ему бы сказали, что он ничего не делает и не надо его переизбирать в президенты», - добавил политолог.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара ВС США по району аэропорта в Багдаде. В Иране пообещали отомстить Вашингтону за гибель высокопоставленного военнослужащего.

Ранее в российском Минобороны заявили, что недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала, приведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности.