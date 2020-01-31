Пан или пропал: журналист назвал главных выгодополучателей от членства Британии в ЕС

Журналист Кристофер Кеннет рассказал в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» о том, кто именно и каким образом получает выгоду от выхода Великобритании из состава Евросоюза.

«Плюсы вхождения Великобритании в ЕС ощущались только большим бизнесом и богатыми людьми, к которым относятся в том числе и большинство русских людей, для них это безвизовые отношения с ЕС. Но рядовые британцы пользы никогда не получали», - отметил Кеннет.

Ранее Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях выхода страны из состава ЕС. Сделку поддержал 621 депутат, против высказалось 49 человек, 13 депутатов воздержались от ответа. Таким образом, Европарламент большинством голосов одобрил соглашение о Brexit.