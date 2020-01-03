Россиянам предсказали аномальную погоду в январе

Российские синоптики предсказали наступление аномальной погоды в январе. В течение десяти дней температура воздуха в центральной части страны превысит норму на 5-8 градусов. Таким образом, январь обещает быть аномально теплым.

Причиной потепления станет воздух из умеренных широт Атлантики: активный циклон развился на широте полярного круга, и его вихри двигаются друг за другом с запада на восток.

В целом, в центре «Фобос» прогнозируют чередование оттепелей с кратковременными морозами, когда минимальная температура достигнет отметки в минус десяти градусов.

Прошедший декабрь также оказался неожиданно теплым. В центральной части страны термометры поднимались до отметки +2 и +7 градусов, что оказалось на 8-10 градусов выше нормы.