Потоп на одной из улиц Комсомольска-на-Амуре попал на видео

В Комсомольске-на-Амуре произошел прорыв канализации. Вода полностью затопила одну из улиц города.

ЧП произошло на улице Сидоренко. Из-за прорыва жильцы близлежащих домов остались без воды; перейти улицу они фактически не могут. Колеса проезжающих автомобилей наполовину скрываются под водой.

На кадрах, опубликованных в паблике «Комсомольск-на-Амуре» в соцсети VK, видно, как сильный поток воды пробивается из канализации сквозь сугробы и затапливает дорогу. От потопа пострадали и пешеходные дорожки, и проезжая часть.

Причины произошедшего неизвестны. Как понятно по кадрам ролика, экстренные службы на момент затопления на месте отсутствовали.