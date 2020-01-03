СМИ: президент Польши не поедет в Израиль на форум по Холокосту

Президент Польши Анджей Дуда отменил свою поездку на Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет в Израиле с 22 по 23 января. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает, что на этом форуме не предусмотрено выступление польского лидера. Кроме того, мероприятие является альтернативой тому, которое пройдет в Аушвице 27 января. А организовал его глава МИД Израиля Исраэль Кац, который ранее заявлял, что «поляки впитали антисемитизм с молоком матери».

Международный день памяти Холокоста отмечается в день освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау», в котором в газовых камерах были уничтожены более 1 миллиона евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции.

Всемирный форум в Израиле пройдет уже в пятый раз. На него приглашены около 30 лидеров стран мира. Ожидается, что мероприятие посетит и президент России Владимир Путин.