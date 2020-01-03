В МО РФ предупредили о негативных последствиях для всей системы международной безопасности после убийства Сулеймани

В Минобороны России прокомментировали убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате ракетного удара США.

«Генерал Касем Сулеймани являлся грамотным военным руководителем, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием во всем Ближневосточном регионе. Под его прямым руководством, задолго до образования ведомой США, так называемой "международной коалиции" было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ* и "Аль Каида"* в Сирии и Ираке. Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ* на территории Сирии неоспоримы», - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

В Министерстве обороны РФ также предупредили, что недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала, приведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности.

Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара США, который был нанесен по району у аэропорта в Багдаде. По словам Пентагона, Америка таким образом якобы предприняла «решительные оборонительные действия».

*ИГИЛ, «Аль Каида», - террористические организации, деятельность которых запрещена на территории России.