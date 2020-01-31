Госдеп США внес Китай в «красный» список стран

Китай включен в красный список государств, которые не рекомендовано посещать. Стране присвоен четвертый уровень опасности для путешественников. Об этом сообщил Государственный департамент США, распространив соответствующее заявление.

«Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса. 30 января ВОЗ определила, что быстро распространяющаяся вспышка инфекции представляет собой чрезвычайную ситуацию. Путешественники должны быть готовы к введению в действие ограничений на поездки без предварительного уведомления», - говорится в сообщении Госдепа.

Уточняется, что коммерческие перевозчики уже сократили или приостановили маршруты в Китай и из Китая. Ранее Госдеп США разрешил частичную эвакуацию сотрудников американского посольства в Пекине и консульствах в Китае из-за эпидемии коронавируса.

«Государственный департамент распорядился об отъезде персонала и членов их семей из Ухани», - говорится в сообщении.

На данный момент количество зараженных в Китае увеличилось до 9816 человек, 213 из которых умерли. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.