Минэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году

Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года. Об этом сообщает информационное агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Поставки углеводородов из России в Белоруссию неоднократно обсуждались президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, как по телефону, так и в ходе личных встреч.

На одной из последних, белорусский лидер заявил, что Минск готов закупить у Москвы 20 миллиардов кубометров природного газа.