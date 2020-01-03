Правительство объявило лауреатов премии в области СМИ за 2019 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении десяти ежегодных премий в области СМИ. Документ опубликован на сайте правительства.

Награду в размере 1 миллиона рублей получают организации и отдельные журналисты, добившиеся «значительных творческих и профессиональных достижений».

В 2019 году лауреатами премий стали пять соискателей и четыре коллектива. Еще одна награда вручается по предложению главы кабмина.

В этом году Дмитрий Медведев выбрал Михаила Швыдкого. Он получил премию за личный вклад в развитие СМИ. Второе почетное место занял член дагестанского «Союза журналистов» Аликбер Абдулгамидов. На третьем - первый секретарь Региональной общественной организации «Союз журналистов Москвы» Людмила Щербина.

Награду также получил издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук и обозреватель отдела культуры «Российской газеты» Валерий Кичин.

Кроме того, в список лауреатов вошли представители «Коммерсанта», «АБВГДейки», информационного центра «Вера, надежда, любовь», сетевого издания «Горький» и «Агентства социальной информации».