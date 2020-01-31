Жители сирийского Маарет-ан-Нуумана возвращаются домой после ухода боевиков: видео

В освобожденный от боевиков сирийский Маарет-ан-Нууман вернулась группа беженцев из почти 120 человек. Их сопроводила российская военная полиция.

Многие годы люди прожили в разных провинциях Сирии. Успели обустроить новый быт. Но, когда появилась возможность, оставили все и отправились домой.

На КПП Хан Шейхун у всех проверили документы. Это делается для того, чтобы в Маарет-ан-Нууман под видом беженцев не проникли боевики.

Вернуться смогли жители не всех районов города, так как в некоторых его частях все еще идет разминирование. Боевики оставили после себя минные поля и склады с боеприпасами.