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Жители сирийского Маарет-ан-Нуумана возвращаются домой после ухода боевиков: видео

Владислав Кустов
04:59 31.01.2020
Военнослужащие продолжают разминирование в некоторых районах Маарет-ан-Нуумана.
Жители сирийского Маарет-ан-Нуумана возвращаются домой после ухода боевиков: видео
© Фото: ТРК "Звезда"

В освобожденный от боевиков сирийский Маарет-ан-Нууман  вернулась группа беженцев из почти 120 человек. Их сопроводила российская военная полиция.

Многие годы люди прожили в разных провинциях Сирии. Успели обустроить новый быт. Но, когда появилась возможность, оставили все и отправились домой.

На КПП Хан Шейхун у всех проверили документы. Это делается для того, чтобы в Маарет-ан-Нууман под видом беженцев не проникли боевики.

Вернуться смогли жители не всех районов города, так как в некоторых его частях все еще идет разминирование. Боевики оставили после себя минные поля и склады с боеприпасами.

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