Власти Москвы назвали дни бесплатной парковки в 2020 году

Сразу 70 бесплатных парковочных дней подарят москвичам в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«Как и раньше, бесплатно оставить автомобиль в зонах платной парковки можно будет по воскресеньям и по праздникам», - говорится в публикации на сайте ведомства.

В частности, на парковках с повышенным тарифом - 380 рублей в час - можно будет оставить автомобиль бесплатно, но только по праздникам. В наступившем году таких дней будет 21.

«Бесплатно оставить автомобиль на любой улице можно будет в 21 праздничный день. Это новогодние каникулы с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля (День защитника Отечества), 8 и 9 марта (Международный женский день), а также 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая. Кроме того, в 2020 году праздничными днями будут 12 и 13 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства)», - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам как в праздники, так и по воскресеньям.

Водители, которые пользуются Московскими центральными диаметрами, смогут оставлять машины бесплатно на обустроенных парковках со шлагбаумом. Специальные перехватывающие парковки организованы возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская».