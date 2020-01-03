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Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства генерала Сулеймани

Ян Брацкий
14:30 03.01.2020
Митингующие скандируют антиамериканские лозунги, жгут флаги США и требуют призывать Вашингтон к ответу за убийство высокопоставленного военного.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани. Высокопоставленный военный был убит в Багдаде в районе международного аэропорта. Ответственность за ликвидацию генерала взял на себя Пентагон, назвав это вынужденной оборонительной мерой.

Митингующие на улицах скандируют антиамериканские лозунги и жгут флаги США. В руках у многих портреты убитого генерала и транспаранты с требованием призвать Вашингтон к ответу.

В российском МИДе осудили решение властей США и назвали его авантюрным шагом, который обострит обстановку в регионе и навредит миллионам людей. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, комментируя происходящее, заявила, что США добиваются изменения расклада сил в регионе.

Одной из причин ликвидации Сулеймани США называли его одобрение нападения на американское посольство в Ираке. Захарова обратила внимание на то, что за осуждением нападений на посольства страны обращаются в Совет безопасности (СБ) ООН. Тем временем, на должность убитого назначен генерал Каани, соответствующий указ подписал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

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