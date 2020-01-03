В Китае растет число заразившихся неизвестной болезнью

Количество заболевших пневмонией неизвестного происхождения в Китае выросло до 44 человек. Состояние 11 из них оценивается как тяжелое.

Инфицированные проживают в городе Ухань – столице провинции Хубэй. Все пациенты проходят лечение в изолированных условиях, ведется работа по поиску лиц, которые имели близкие контакты с зараженными. Пока установлен 121 человек, они находятся под наблюдением врачей.

«Возбудитель и причина заболевания устанавливаются (в том числе поиском нуклеиновых кислот и культивированием вируса). Уже исключены грипп, птичий грипп, аденовирус и другие часто встречающиеся респираторные заболевания», - цитирует ТАСС сообщение городского комитета здравоохранения.

Эпидемиологическое обследование показало, что в части случаев инфицирование происходило у сотрудников рынка свежих морепродуктов. Четких свидетельств передачи болезни от человека к человека пока не выявлено, отмечают специалисты.

В пунктах пропуска на границе Китая и России в Амурской области усилили санитарно-карантинный контроль. Проводится профилактическая работа с туристами, которые направляются в КНР.