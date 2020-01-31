В России начали действовать ограничительные меры из-за вспышки коронавируса

В полночь 31 января вступили в силу ограничения, принятые правительством РФ в целях профилактики нераспространения коронавируса на территории Российской Федерации.

С этого времени железнодорожное сообщение с Китаем ограничивается только поездами Москва - Пекин и Пекин - Москва. Также премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. В связи с чем, в пяти регионах Дальнего Востока закрыты границы по пешеходному и автомобильному сообщению. Это касается Амурской области, Хабаровского, Приморского и Забайкальсого края, Еврейской автономной области.

В поселке Забайкальск, где расположен международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» через российско-китайскую границу, введен режим ЧС из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.

«В Забайкальском крае введены особые карантинные меры на территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу. В Забайкальском районе действует режим повышенной готовности, а в самом поселке Забайкальск для обеспечения безопасности граждан введен режим ЧС», - сообщается на официальном портале Забайкальского края.

По последней информации, поступающей из Китая, в стране зафиксированы 9356 заболевших, 213 из которых скончались.

В пятницу, 31 января, в Москве состоится заседание оперативного штаба, на котором будут рассмотрены дополнительные меры по профилактике нераспространения коронавируса в России.