СК РФ сообщил об аресте главы Козульского района Красноярского края

Суд принял решение об аресте главы Козульского района в Красноярском крае Федора Гардта. Его обвиняют в получении крупной взятки. Об этом говорится в заявлении пресс-службы регионального главка СК.

Следователи считают, что обвиняемый получил от местного бизнесмена 100 тысяч рублей, которые являлись частью взятки в 350 тысяч рублей за содействие в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы Козульского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия)», - сказано в сообщении.

СК РФ не исключает, что данный эпизод не является единственным в преступной деятельности чиновника. Ведомство проведет работу, направленную на установление новых фактов.

По сообщениям следствия, обвиняемый частично признал свою вину и раскаялся в содеянном.