На Украине отреагировали на российский Крым в британском СМИ

Пресс-служба посольства Украины в Великобритании призвала редакцию британского журнала для женщин Good Housekeeping «не вводить своих читателей в заблуждение». Так дипмиссия ответила на публикацию, в которой издание назвало Крым российской территорией.

«Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

В качестве иллюстрации к посту пресс-службой была прикреплена фотографии публикации в журнале.

Крым стал российским регионом в марте 2014 после референдума, в котором более 96% жителей республики и более 95% жителей города Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Крымчане проголосовали за воссоединение с РФ в соответствии с международным правом и Уставом ООН.