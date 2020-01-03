Названы города России, где больше всего ругаются матом
Культурность горожан напрямую связана с уровнем жизни в их населенном пункте, считают эксперты.
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Самыми «матерящимися» городами России признали Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Сургут и Нижневартовск. Такие данные получили исследователи Финансового университета при правительстве РФ путем опроса местного населения.
В ходе исследования, результаты которого есть в распоряжении «Российской газеты», Жителям населенных пунктов, в которых проживает более 250 тысяч человек, задали вопрос, как часто они слышат в разговорах нецензурную брань. Оказалось, что «часто» и «довольно часто» встречаются с ненормативной лексикой 18% горожан.
Меньше всего ругаются матом в Санкт-Петербурге, Вологде, Петрозаводске, Чебоксарах и Химках.