Эксперт рассказал о последствиях для США после убийства Сулеймани

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани может иметь серьезные последствия для американских войск, дислоцированных в Ираке. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Убийство генерала Касема Сулеймани может привести к серьезным последствиям на Ближнем Востоке и, в первую очередь, в Ираке. Касем Сулеймани - это легендарная личность в Иране. Он национальный герой, который многое сделал для распространения иранского влияния в странах Ближнего Востока… В Ираке сейчас находятся от 8 до 10 тысяч военнослужащих США. Если начнутся серьезные мероприятия, то у американцев будут большие проблемы. Наиболее уязвимое место США - это не база в Персидском заливе. Это не возможный ракетный удар иранцев. Это, как я много раз говорил, их подразделения, находящиеся на территории Ирака», - объяснил свою точку зрения специалист.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате аваудара ВС США по району аэропорта в Багдаде. В Иране пообещали отомстить Соединенным Штатам за гибель высокопоставленного военнослужащего.

В МИД РФ, комментируя случившееся, заявили, что Москва рассматривает убийство Сулеймани, как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности в регионе.