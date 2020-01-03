Неизвестный устроил стрельбу в мэрии французского города Дре
Стрелявшим оказался сотрудник мэрии, который был госпитализирован с места ЧП в тяжелом состоянии.
© Фото: leprogres.fr
Неизвестный устроил стрельбу в мэрии французского города Дре, который расположен в 74 километрах от Парижа. Инцидент произошел утром.
К зданию прибыли сотрудники полицейского спецназа. Стрелявшим оказался сотрудник мэрии, который в тяжелейшем состоянии был госпитализирован, сообщает портал Le Progres.
Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, в здании мэрии работают следователи. О других жертвах инцидента информации не поступало.