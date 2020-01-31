США эвакуируют дипломатов из Китая

Госдепартамент США разрешил частичную эвакуацию сотрудников американского посольства в Пекине и консульствах в Китае из-за эпидемии коронавируса.

Уведомление о «санкционированном отъезде» распространяется на всех работников американского посольства в китайской столице, а также на сотрудников генеральных консульств в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне, присутствие которых не является обязательным для работы данных дипломатических представительств, пишет издание Axios.

В начале недели власти Соединенных Штатов приняли решение об эвакуации почти 200 сотрудников своего консульства из Уханя, а также членов их семей и других американских граждан.

Тридцатого января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом в организации заявили, что не теряют надежды остановить распространение заболевания.