Захарова оценила ситуацию вокруг убийства генерала Сулеймани

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала свою оценку авиаударам США в Багдаде, во время которых погиб генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани. По ее мнению, действия Штатов ведут лишь к эскалации напряженности в регионе, которая навредит миллионам людей.

Одной из причин ликвидации Сулеймани США называли его одобрение нападения на американское посольство в Ираке, из-за чего государству пришлось предпринять «оборонительные действия». Захарова обратила внимание на то, что за осуждением нападений на посольства страны обращаются в Совет безопасности (СБ) ООН.

«Вашингтон в СБ не обращался. Значит, мировая реакция его не интересовала. Интересовало изменение расклада в регионе. Кстати, на протяжении последних 5-6 лет США неоднократно блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран - примеров очень много», - написала представитель министерства на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что ключевой в сложившейся ситуации является реакция Ирака на произошедшее, а именно заявление исполняющего обязанности премьер-министра Аделя Абделя Махди о том, что он расценивает ракетный удар как акт агрессии против своей страны.

«Кроме эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведет», - подчеркнула Захарова.

Генерал Сулеймани погиб во время авиаударов в районе международного аэропорта в Багдаде. Пентагон взял на себя ответственность за ликвидацию главы спецподразделения «Кудс».