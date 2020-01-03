В Росстандарте составили перечень АЗС, на которых разливают некачественный бензин

Эксперты Росстандарта проверили 157 автозаправочных станций, уличенных в торговле некачественным бензином. Проверки подверглись АЗС в Крыму, Севастополе и Дагестане, а по итогам мероприятия был опубликован перечень тех станций, на которых обнаружены существенные нарушения. Перечень АЗС, на которых лучше не заправлять автомобиль, опубликован на официальном сайте контрольного ведомства.

Среди самых распространенных нарушений – несоответствие октанового числа заявленному, то есть на заправках реализуют топливо не соответствующего качества. Кроме того, в некоторых типах горючего температура вспышки в закрытом тигле (для дизельного топлива) не соответствует заявленному. Повышенное содержание серы в бензине и солярке тоже является поводом для включения АЗС в список неблагонадежных.

Эксперты ведомства рекомендуют водителям избегать таких автозаправочных станций, особенно при планировании длительных поездок. Существует риск поломки автомобиля, либо повышение его вредного влияния на окружающую среду.