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Генерал Каани назначен на должность главы спецподразделения «Кудс» после убийства Сулеймани

Ян Брацкий
13:19 03.01.2020
Генерал Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара армии США в районе международного аэропорта в Багдаде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Morteza Nikoubazl, Globallookpress

Генерал Каани назначен на должность убитого главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани. Соответствующий указ подписал верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

Генерал Сулеймани был убит накануне, в результате ракетного удара армии США в районе международного аэропорта в Багдаде. Кроме этого, пострадали еще 10 иракских военнослужащих. Пентагон взял на себя ответственность за подготовку спецоперации по устранению высокопоставленного военного, заявив, что тем самым, якобы предпринял оборонительные действия.

Российский МИД судил действие властей Соединенных Штатов, назвав убийство генерала авантюрным шагом, который еще больше подорвет региональную стабильность.

В свою очередь, экс-командующий корпусом стражей Исламской революции Мохсен Резаи пригрозил Вашингтону местью за убийство генерала. При этом Резаи добавил, что Сулеймани «погиб смертью мученика».

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