Эксперт предположил, чего хотели добиться США убийством Сулеймани в Ираке

Убийство генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани не приведет к эскалации конфликта между Ираном и США, так как война невыгодна для обеих сторон. Авиаударами в Ираке Штаты хотели лишь продемонстрировать силу, а гибель военачальника могла быть случайностью, считает научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Война для (президента США Дональда) Трампа с Ираном крайне нежелательна по целому ряду причин. Первая причина – потому что скоро выборы, и демократы Трампа могут назвать разжигателем войны. Ему это не надо. Во-вторых, Трамп сам не сторонник военных действий с Ираном. Он заявил, что Соединенные Штаты потратили восемь триллионов долларов в войнах на Ближнем Востоке», - объяснил эксперт в разговоре со «Звездой».

По словам Блохина, если бы США хотели обострения конфликта, они бы уже начали это делать – например, поводом мог стать сбитый Ираном американский беспилотник. Собеседник также предположил, что убийство Сулеймани было непреднамеренным, так как изначально США хотели просто продемонстрировать свою силу и напомнить, что государство является значимым игроком в регионе.

«Трамп на самом деле обкатал некий алгоритм поведения... Это такое искусственное нагнетание обстановки до ощущения предвоенного периода для того, чтобы заставить партнера сесть за стол переговоров. Но на своих условиях», - отметил Блохин.

Генерал Сулеймани погиб во время авиаударов в районе международного аэропорта в Багдаде. Пентагон взял на себя ответственность за ликвидацию главы спецподразделения «Кудс», заявив, что Соединенные Штаты предприняли «решительные оборонительные действия».

Между тем в МИД РФ назвали данный шаг авантюрным и отметили, что убийство иранского генерала приведет к росту напряженности в регионе.