Уже 9356 инфицированных: в Китае от коронавируса скончались 213 человек

По последним данным число зараженных во всем Китае увеличилось до 9356, из которых скончались 213 человек. В китайской провинции Хубэй умерли 204 человек. Количество зарегистрированных случаев инфицирования составило 5806, сообщает South China Morning Post.

Сутки назад было известно о 170 случаях летального исхода и 7711 инфицированных. Также сообщалось, что коронавирус проник во все регионы Китая, в том числе и в Тибет.

Россия, начиная с полуночи 31 января, ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем, оставляя только поезда Пекин - Москва и Москва - Пекин. Также будет ограничено движение через 16 КПП на границы Россия и Китая, и будут продлены каникулы до 1 марта для китайских студентов, обучающихся в российских вузах и уехавших на новогодние праздники на родину.