«Новая Звезда-2020»: открыто голосование зрителей

По результатам двух полуфиналов в финал Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» прошли 12 участников: Светлана Грейзик, Дарина Желязкова, Карина Арбельяни, Екатерина Курочкина, Елена Фрейман, София Легран, мужской квартет «Триумф», Ирина Чувакова, Карина Меликян, Артур Козловский, Малика Атабиева и группа «Годжи».

До финала конкурса «Новая Звезда-2020» остался один день. Победитель по версии членов жюри определится уже 4 января. Зрители могут не согласиться с мнением судей и выбрать своего фаворита при помощи sms-голосования.

Голосование проходит за всех полуфиналистов конкурса!

Присылайте номер участника (Z..), за которого хотите проголосовать, со своего мобильного телефона на короткий номер 1880*. Голосование продлится до 23:59 по московскому времени 12 января.

Евгения Дидюля, Оренбургская область Z56

София Легран, Краснодарский край Z23

Ирина Чувакова, Свердловская область Z66

Женя Любич, Санкт - Петербург Z78

Елена Фрейман, Московская область Z50

MILKA, Иркутская область Z38

Света Грейзик, Еврейская АО Z79

Михаил Рожин, Республика Саха (Якутия) Z14

Мужской квартет «ТРИУМФ», Хабаровский край Z27

Группа «Dreams Shadow», Воронежская область Z36

Екатерина Кузина, Кировская область Z43

Лиджи Горяев, Республика Калмыкия Z08

Карина Меликян, Республика Башкортостан Z02

«VИТАМИN B», Тверская область Z69

Модерн-фолк группа «Русален», Ивановская область Z37

Радмира и Софья Манулины, Красноярский край Z24

Вадим Кирюшин, Самарская область Z63

Малика Атабиева, Кабардино -Балкарская республика Z07

Дарина Железнякова, Москва Z77

Анна Заболотникова, Ленинградская область Z47

Артур Аржаков, Новосибирская область Z54

Мила Шкарина, Липецкая область Z48

Екатерина Курочкина, Республика Коми Z11

Артур Козловский, Смоленская область Z67

Марлен Каримов, Республика Крым Z82

Зарета Цишева, Республика Адыгея Z01

Карина Арбельяни, Московская область Z90

Группа «ГОДЖИ», Курганская область Z45

*Со всеми правилами sms-голосования вы можете ознакомиться в специальном разделе на сайте телеканала «Звезда».