«Новая Звезда-2020»: открыто голосование зрителей
По результатам двух полуфиналов в финал Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» прошли 12 участников: Светлана Грейзик, Дарина Желязкова, Карина Арбельяни, Екатерина Курочкина, Елена Фрейман, София Легран, мужской квартет «Триумф», Ирина Чувакова, Карина Меликян, Артур Козловский, Малика Атабиева и группа «Годжи».
До финала конкурса «Новая Звезда-2020» остался один день. Победитель по версии членов жюри определится уже 4 января. Зрители могут не согласиться с мнением судей и выбрать своего фаворита при помощи sms-голосования.
Голосование проходит за всех полуфиналистов конкурса!
Присылайте номер участника (Z..), за которого хотите проголосовать, со своего мобильного телефона на короткий номер 1880*. Голосование продлится до 23:59 по московскому времени 12 января.
Евгения Дидюля, Оренбургская область Z56
София Легран, Краснодарский край Z23
Ирина Чувакова, Свердловская область Z66
Женя Любич, Санкт - Петербург Z78
Елена Фрейман, Московская область Z50
MILKA, Иркутская область Z38
Света Грейзик, Еврейская АО Z79
Михаил Рожин, Республика Саха (Якутия) Z14
Мужской квартет «ТРИУМФ», Хабаровский край Z27
Группа «Dreams Shadow», Воронежская область Z36
Екатерина Кузина, Кировская область Z43
Лиджи Горяев, Республика Калмыкия Z08
Карина Меликян, Республика Башкортостан Z02
«VИТАМИN B», Тверская область Z69
Модерн-фолк группа «Русален», Ивановская область Z37
Радмира и Софья Манулины, Красноярский край Z24
Вадим Кирюшин, Самарская область Z63
Малика Атабиева, Кабардино -Балкарская республика Z07
Дарина Железнякова, Москва Z77
Анна Заболотникова, Ленинградская область Z47
Артур Аржаков, Новосибирская область Z54
Мила Шкарина, Липецкая область Z48
Екатерина Курочкина, Республика Коми Z11
Артур Козловский, Смоленская область Z67
Марлен Каримов, Республика Крым Z82
Зарета Цишева, Республика Адыгея Z01
Карина Арбельяни, Московская область Z90
Группа «ГОДЖИ», Курганская область Z45
*Со всеми правилами sms-голосования вы можете ознакомиться в специальном разделе на сайте телеканала «Звезда».