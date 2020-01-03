Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Новая Звезда-2020»: открыто голосование зрителей

Лина Давыдова
23:19 03.01.2020
Голосуйте за любимого участника конкурса «Новая Звезда-2020», прошедшего в полуфинал по номеру 1880. Голосование продлится до 23:59 по московскому времени 12 января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

По результатам двух полуфиналов в финал Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» прошли 12 участников: Светлана Грейзик, Дарина Желязкова, Карина Арбельяни, Екатерина Курочкина, Елена Фрейман, София Легран, мужской квартет «Триумф», Ирина Чувакова, Карина Меликян, Артур Козловский, Малика Атабиева и группа «Годжи».

До финала конкурса «Новая Звезда-2020» остался один день. Победитель по версии членов жюри определится уже 4 января. Зрители могут не согласиться с мнением судей и выбрать своего фаворита при помощи sms-голосования.

Голосование проходит за всех полуфиналистов конкурса

Присылайте номер участника (Z..), за которого хотите проголосовать, со своего мобильного телефона на короткий номер 1880*. Голосование продлится до 23:59 по московскому времени 12 января.

Евгения Дидюля, Оренбургская область Z56

София Легран, Краснодарский край Z23

Ирина Чувакова, Свердловская область Z66

Женя Любич, Санкт - Петербург Z78

Елена Фрейман, Московская область Z50

MILKA, Иркутская область Z38

Света Грейзик, Еврейская АО Z79

Михаил Рожин, Республика Саха (Якутия) Z14

Мужской квартет «ТРИУМФ», Хабаровский край Z27

Группа «Dreams Shadow», Воронежская область Z36

Екатерина Кузина, Кировская область Z43

Лиджи Горяев, Республика Калмыкия Z08

Карина Меликян, Республика Башкортостан Z02

«VИТАМИN B», Тверская область Z69

Модерн-фолк группа «Русален», Ивановская область Z37

Радмира и Софья Манулины, Красноярский край Z24

Вадим Кирюшин, Самарская область Z63

Малика Атабиева, Кабардино -Балкарская республика Z07

Дарина Железнякова, Москва Z77

Анна Заболотникова, Ленинградская область Z47

Артур Аржаков, Новосибирская область Z54

Мила Шкарина, Липецкая область Z48

Екатерина Курочкина, Республика Коми Z11

Артур Козловский, Смоленская область Z67

Марлен Каримов, Республика Крым Z82

Зарета Цишева, Республика Адыгея Z01

Карина Арбельяни, Московская область Z90

Группа «ГОДЖИ», Курганская область Z45

*Со всеми правилами sms-голосования вы можете ознакомиться в специальном разделе на сайте телеканала «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.01.2020, 10:40
В МИД РФ назвали авантюрным шагом убийство Сулеймани в Багдаде
Дата03.01.2020, 08:40
Не сбавляя хода: пилоты Ка-27 отработали посадку на движущийся фрегат в Черном море
Дата03.01.2020, 00:09
Ибрагимович перешел в «Милан»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата03.01.2020, 14:30
Танки Северного флота Т-80БВМ примут участие в параде Победы
Дата30.12.2019, 10:20
Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:45 В стране и мире
В США объявили террористической организацию из Ирака
23:40 В стране и мире
Трамп: США готовы к дальнейшим действиям против Ирана
23:23 В стране и мире
В ЕС призвали остановить эскалацию напряженности в Ираке
23:19 В стране и мире
Видео
«Новая Звезда-2020»: открыто голосование зрителей
22:55 Спорт
В Сочи прошел благотворительный хоккейный матч «Легенд хоккея» и «Ночной хоккейной лиги»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Выигравший миллиард москвич не забрал награду
В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына
Пранкеры попросили американскую конгрессвумен спасти «Чунга-Чангу» от имени Греты Тунберг
Ученые разработали устройство, способное снизить стоимость воды
Видео
Праздник для курсантов: как встретил Новый год экипаж барка «Крузенштерн»
Видео
Опасный салют: в Уфе неизвестные обстреляли фейерверками жилой дом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.