Эрдоган ратифицировал законопроект об отправке военных в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих страны в Ливию. Об этом сообщает правительственный портал Resmigazete, который публикует принятые президентом решения.

Накануне турецкое нацсобрание, в котором у политической партии Эрдогана большинство, одобрило законопроект, предусматривающий возможность отправки войск в Ливию. По сообщению местного издания Sozcu, на начальном этапе это могут быть военные советники и инструкторы.

Кроме того, по данным издания, официальная Анкара рассмотрит возможность отправки в Ливию турецкого вооружения. Решение об отправке военнослужащих было принято после того, как ливийская сторона официально запросила у Турции помощь из-за наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

Напомним, 12 декабря он объявил о наступлении для решающего сражения в Триполи в целях его освобождения. Перед этим в СМИ появилась информация о том, что Правительство национального согласия намерен поддержать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.