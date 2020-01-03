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Названы предметы, правила сдачи которых изменятся на ЕГЭ в 2020 году

Роман Захаров
12:40 03.01.2020
В некоторых регионах РФ выявлять нарушителей на ЕГЭ теперь будут при помощи нейросети.
Названы предметы, правила сдачи которых изменятся на ЕГЭ в 2020 году
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Сдавать ЕГЭ в 2020 году будут около 670 тысяч выпускников. В сравнении с прошлым годом, молодых людей не ждут существенные изменения в содержании экзамена.

Тем не менее, незначительные перемены все же будут. Так, на экзамене по русскому языку, литературе, географии и истории уточнены критерии оценивания некоторых заданий, в том числе сочинения. Изменений в структуре и содержании заданий нет.

В экзамене по обществознанию детализированы формулировки некоторых заданий. Уменьшен максимальный балл за выполнение «правового» задания №16. Например, один из его вариантов - выбрать из предложенного списка конституционные права или обязанности российского гражданина. Теперь за правильный ответ на это задание можно получить не два балла, а один.

В ЕГЭ по физике изменилась задача №25 (электродинамика, термодинамика, молекулярная физика), на которую в 2019 году надо было дать краткий ответ. Теперь эту задачу переместили в раздел с развернутым ответом - нужно будет написать ее полное решение. Оцениваться будет максимально в 2 балла. Таким образом, число заданий с развернутым ответом увеличилось с пяти до шести. «Астрофизическое» задание №24 также немного усложнилось. Раньше в нем нужно было выбрать из предложенного списка возможных вариантов всего два правильных ответа, теперь же правильных ответов может быть или два, или три. Экзаменуемый заранее не будет знать их число, пишет «Российская газета».

Больше всего изменений будет на экзамене по китайскому языку. Так, в аудировании изменены форматы некоторых заданий, их число уменьшено до 9 в этом разделе, введены два диалогических текста. В чтении количество заданий раздела сократилось до 5, введены задания на выбор одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня. В разделе «письмо» добавлено задание 28, в котором необходимо будет написать личное письмо. Максимум на нем можно будет получить 8 баллов.

В экзаменах по математике, химии, биологии, информатике, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам - изменений нет.

Стоит отметить, что во время сдачи ЕГЭ теперь будет использоваться более современное оборудование для выявления недобросовестных выпускников. Например, в некоторых регионах отслеживать нарушителей на экзамене станут при помощи нейросети: камеры будут фиксировать подозрительные действия, а специальная программа передаст информацию наблюдателю.

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