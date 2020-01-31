Медики рассказали о проверке китайских туристов в московском отеле

Врачи осмотрели в в одном из московских отелей 14 граждан Китая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом в Москве.

Отмечается, что информация о высокой температуре у восьмерых китайских граждан не соответствует действительности. Медики обнаружили признаки ОРВИ только у одного из них, при этом никого из осмотренных госпитализировать не стали.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в Москве группа китайских туристов из 14 человек вызвала в отель врачей. При этом уточнялось, что у восьми из обратившихся за помощью якобы была температура выше 39.