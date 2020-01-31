Хуснуллин возглавит комиссию по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области

Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавит правительственную комиссию по ликвидации последствий летних паводков в Иркутской области. Он сменил не вошедшего в состав нового правительства Виталия Мутко. Хуснуллин сообщил, что планирует посетить пострадавшие территории после того, как сформирует свой рабочий график.

«Обязательно выеду в регион для того, чтобы не на бумаге, а в жизни, своими глазами, увидеть, что происходит и что еще можно сделать, чтобы выполнить все поручения и действительно ликвидировать последствия от стихийного бедствия», - сказал вице-премьер.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, которые унесли жизни 26 человек. Было подтоплено около 11 тысяч домов, при этом более тысячи строений были снесены поток воды.