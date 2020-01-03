В Петрозаводске водитель сбил группу пешеходов на переходе

Водитель сбил мужчину с двумя детьми на пешеходном переходе в Петрозаводске. Момент дорожно-транспортного происшествия попал на видео уличных камер наблюдения. Инцидент произошел на проспекте Ленина, в районе его пересечения с улицей Анохина.

Судя по кадрам, опубликованным в YouTube, водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, сообщает портал «ДТП Петрозаводска и Карелии». В этот момент дорогу переходили пешеходы, среди которых был мужчина с двумя маленькими детьми, которых он вел за руки по обе стороны от себя.

Чуть поодаль шла женщина, тоже с ребенком. Она первая заметила надвигающуюся опасность и успела отскочить, а идущий впереди мужчина попал под колеса.

Удар был не сильный, в результате ДТП никто серьезных травм не получил. Сообщается, что водитель, спустя несколько минут после случившегося продолжил движение.