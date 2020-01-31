Регулярные перевозчики из РФ в КНР перешли на чартерный режим

В России с полуночи 1 февраля работа регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты из РФ в Китай, изменится на чартерный режим. Такие изменения могут повлечь за собой изменения даты и время вылета, а также номера рейса. Такое решение было принято на рабочем совещании в Минтрансе, прошедшем 31 января, в связи с вспышкой коронавирусной инфекции в Китае.

«Отмечено, что с 00:00 часов 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика», - приводит РИА Новости сообщение Минтранса.

Для мониторинга ситуации по осуществлению перевозок в Китай и из него, Росавиацией создан оперативный штаб. Всем колл-центрам авиакомпаний будут переданы специальные памятки, необходимые для информирования пассажиров.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево все рейсы, обслуживающие китайское направление, переведены в отдельный терминал. С 31 января введены ограничения в железнодорожном сообщении с КНР, остаются только поезда, следующие из Москвы в Пекин и обратно.