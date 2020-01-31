Польша подписала контракт с США на приобретение истребителей F-35

Польские власти в пятницу, 31 января, подписали соглашение с США на приобретение 32 истребителей пятого поколения F-35. В деловой церемонии приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак.

По сообщениям Минобороны Польши, стоимость контракта составляет 4,6 миллиарда долларов. При этом в соглашение, в том числе, входит обучение пилотов, поставки симуляторов и логистическая поддержка.

Во время церемонии подписания контракта Дуда заявил, что событие имеет большое значение для польской военной авиации, а также для безопасности страны и всей Восточной Европы.