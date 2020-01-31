Чиновницы из Керчи написали заявления об отставке после скандала с блокадниками

Глава муниципального образования Керчи Мая Хужина и ее заместитель написали заявление об отставке, после скандала, который разразился из-за поздравления блокадников, проживающих в городе.

В понедельник, 27 января, на сайте керченского горсовета появилась информация, что в Керчи поздравили 11 жителей города, которые пережили блокаду Ленинграда. Блокадников поздравляла глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты. Пожилым людям вручили городские награды и «символический хлеб». Скандал подняли в соцсетях после публикации фотографий. Людей возмутил факт, что блокадникам вручили по «батону белого хлеба», а также контраст между чиновниками в шубах и стариками.

«Уже написала», - ответила Хужина ТАСС, отвечая на вопрос об отставке.

Ранее глава муниципального образования заявляла, что не видит вины в скандале с поздравлениями блокадников. Дочь одной из ветеранов сообщила, что помимо городской награды и пирога, ее матери вручили букет цветов, поэтому в их семье нет никакой обиды.