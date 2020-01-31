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Консул РФ встретился с находящимся под арестом во Франции Винником

Анна Касаткина
23:00 31.01.2020
Александра Винника экстрадировали из Греции во Францию 23 января.
Консул РФ встретился с находящимся под арестом во Франции Винником
© Фото: Nicolas Economou globallookpress

Доступ консульских работников к экстрадированному из Греции во Францию россиянину Александру Виннику обеспечен с 27 января. Об этом сообщил официальный представитель МИД Франции на брифинге.

«Российский консул смог встретиться с Винником», - сказал он.

Он также выразил мнение, что положения Венской конвенции и Конвенции о консульских сношениях между Францией и РФ в деле Винника полностью соблюдаются, сообщает РИА Новости. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на грубые нарушения этих положений.

Винник была задержан в Греции по запросу США в июле 2017 года. Вашингтон обвиняет россиянина в отмывании от $4 до $9 миллиардов через интернет-биржу криптовалют, Париж считает его виновным в киберпреступлениях. Сам Винник настаивает на своей невиновности.

Экстрадиции Винника добивались Россия, США и Франция. После решения министра юстиции Греции выдать Винника Франции, россиянин объявил голодовку. Александра Винника экстрадировали из Греции во Францию 23 января.

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