Изоляция и паника: что происходит в охваченном коронавирусом Китае

Стремительно распространившийся по Китаю коронавирус заставил улицы городов опустеть, а на въездах и выездах, напротив, происходит давка и паника. Толпы людей пытаются вырваться из зоны заражения, а крупные компании сворачивают свои офисы и предприятия.

Пока в населенных пунктах идет дезинфекция, зараженные дерутся в переполненных больницах. В Ухани для них срочно строят новый госпиталь, однако сроки сдачи постоянно срываются.

Защитные маски делает из подручных материалов даже медперсонал, так как купить новые практически невозможно - у аптек собираются огромные очереди. На фоне ажиотажа средства защиты начали производить подпольно. На юге Китае полиция ликвидировала целую фабрику с контрафактом.

Крупные компании сворачивают свою работу в стране: Google закрывает офисы, Ikea - магазины, Apple - заводы по сборке смартфонов. Китайские интернет-магазины приостанавливают доставку товаров и обещают вернуть деньги.

Власти Поднебесной пытаются вернуть всех уехавших из зоны карантина. Тем временем многие страны, в том числе Россия, закрыли транспортное сообщение с Китаем.

Всемирная организация здравоохранения из-за эпидемии объявила чрезвычайную ситуацию. Евросоюз запускает программу исследований коронавируса на десять миллионов евро. В России же разработали сразу две тест-системы для выявления коронавируса: один из наборов выявляет новый коронавирус, второй - позволяет выявлять как коронавирус, так и вирус тяжелого острого респираторного синдрома, более известный как вирус атипичной пневмонии.

Случаи заражения коронавирусам регистрируются по всем миру, два выявлены в России. Число заболевших приближается к десяти тысячам человек, погибли от заболевания - уже более двух сотен.