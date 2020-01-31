«Между Британией и Россией нет препятствий»: посол РФ оценил отношения стран на фоне Brexit

После Brexit Великобритании будет непросто, и ей потребуются новые связи, чтобы внедриться в новый миропорядок. Экономику же и вовсе может ожидать стагнация.

По словам посла РФ в Великобритании Андрея Келина, в то же время, выход из Евросоюза может стать окном возможностей для британской стороны. Дипломат напомнил, что именно об этом и говорил премьер страны Борис Джонсон на выборах в парламент в декабре 2019 года.

Келин уточнил, что в Великобритании многие воспринимают Brexit как избавление от сдерживающих развитие страны «пут» Евросоюза.

«Есть точка зрения правительства (Великобритании - прим. ред.) и премьер-министра на этот счет, а они считают, что Brexit - это сбрасывание пут, которыми была охвачена британская экономика из Брюсселя», - цитирует дипломата РИА Новости.

Он рассказал о том, что есть интересная точка зрения, подразумевая слова главы партии Brexit Найджела Фараджа: он говорил о том, что 47 лет назад Великобритания вступала в общий рынок «и не более того».

По мнению Фараджа, напомнил Келин, Великобритания «не хотела ни Еврокомиссии, ни Европарламента, никаких наднациональных структур, ни Шенгена, ни тем более армии, тенденция к созданию которой на базе Евросоюза сейчас есть».

Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях выхода страны из состава ЕС. Соответствующие данные приводятся по результатам голосования на пленарной сессии ЕП.