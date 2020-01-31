СМИ: резиденцию Трампа во Флориде пытался протаранить внедорожник
В настоящее время известно о двух задержанных.
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Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента США Дональда Трампа. Охрана открыла огонь по злоумышленникам.
Как сообщает CNN со ссылкой на полицию, в настоящее время известно о двух задержанных.
По данным телеканала, черный внедорожник пробил оба контрольно-пропускных пункта в направлении главного входа в резиденцию Трампа. В ответ охрана открыла огонь по автомобилю.
Также отмечается, что в тот день Трамп собирался посетить свою резиденцию, но в момент ЧП его в здании не было. Все обстоятельства происшествия устанавливаются