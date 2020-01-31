СМИ: резиденцию Трампа во Флориде пытался протаранить внедорожник

Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента США Дональда Трампа. Охрана открыла огонь по злоумышленникам.

Как сообщает CNN со ссылкой на полицию, в настоящее время известно о двух задержанных.

По данным телеканала, черный внедорожник пробил оба контрольно-пропускных пункта в направлении главного входа в резиденцию Трампа. В ответ охрана открыла огонь по автомобилю.

Также отмечается, что в тот день Трамп собирался посетить свою резиденцию, но в момент ЧП его в здании не было. Все обстоятельства происшествия устанавливаются