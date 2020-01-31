В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки

Заражение коронавирусом студентки из Китая в Тюменской области подтвердилось лабораторно. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор после заседания оперативного штаба по недопущению распространения заболевания.

«Мы получили лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки... Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы и, что самое важное, у них отрицательные анализы», - сказал Моор в видео, опубликованном на его странице в Instagram.

Он добавил, что взял ситуацию под личный контроль, все уполномоченные службы в области получили необходимые указания и действуют по алгоритму.

Ранее сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом в России: в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба заболевших - граждане Китая.

В КНР коронавирус охватил все провинции. От заболевания погибли 213 человек, еще почти десять тысяч инфицированы.