В Москве арестован замначальника управления ГУУР МВД

Высокопоставленный сотрудник главного управления уголовного розыска МВД РФ Евгения Кузина арестован на два месяца - до 29 марта 2020 года. Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы.

Как уточняется в сообщении пресс-службы органа, о такой мере пресечение просило следствие. Кузин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

В настоящее время фабула дела пока неизвестна. Однако, судя по формулировке статьи, речь идет о взятке на сумму более миллиона рублей. Теперь Кузину грозит до 15 лет лишения свободы и штраф, в 70 раз превышающий сумму подкупа.

По данным суда, по этому делу также был арестован Игорь Фролов, который в прошлом был сотрудником ФСБ, а теперь находится на пенсии. Следствие отмечает, что мужчина был посредником. Ему грозит до 12 лет заключения. В настоящее время он также был заключен под стражу до 29 марта 2020 года.

Известно, что было возбуждено дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Кадры из зала суда предоставлены пресс-службой Пресненского суда Москвы.