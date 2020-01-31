«Нафтогаз» грозит оставить без тепла более десяти украинских городов

Госкомпания Украины «Нафтогаз» опубликовала список городов, жителям которых грозит отключение от газоснабжения. Среди них оказались такие крупные населенные пункты как Харьков, Одесса и Кривой Рог.

По информации предприятия, 18 производителей тепла в стране не выполняют требования по расчетом для получения газа.

«Необходимо оплатить более 406 млн гривен (более миллиарда рублей - прим. ред.)», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Если задолженность не будет погашена до 30 января, уточнили в компании, газоснабжение прекратится с 1 февраля.