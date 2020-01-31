Путин предложил Китаю помощь в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с выражением сочувствия и поддержки всем, в чьи семьи пришло горе на фоне распространившейся инфекции коронавируса. Кроме того, российский лидер добавил, что готов оказать помощь жителям Китая.

«Российские компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин выразил уверенность, что благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от нее минимизирован.