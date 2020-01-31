Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину. Причиной стали высказывания артиста о целесообразности воссоединения Крыма с Россией. Соответствующая публикация размещена в социальных сетях СБУ.

Депутаты Верховной рады ранее обратились в службу безопасности страны с просьбой запретить въезд на Украину российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину. Ожидалось, что концерт Сюткина состоится 27 апреля. Серов же планировал выступить 23 марта.

Власти Украины и ранее запрещали въезд в страну многим российским артистам из-за посещения полуострова.

Крым присоединился к РФ в результате проведенного там в 2014 году референдума, по результатам которого большинство местных жителей высказалось за воссоединение с РФ.