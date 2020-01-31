Бастрыкин взял на контроль ход проверки по инциденту с СКК «Петербургский»
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил под контроль проверку демонтажа крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», при котором погиб человек. На место происшествия направлены следователи-криминалисты.
В данный момент завалы комплекса осматриваются, опрашиваются очевидцы, изымается документация, проводятся другие следственные мероприятия.
«Глава ведомства поручил обеспечить тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, обозначив, что при необходимости к их установлению будут привлечены следователи центрального аппарата СК России, обладающие опытом расследования подобных фактов», - говорится в заявлении представителя ведомства Светланы Петренко.
Демонтаж крыши неэксплуатируемого здания проводился в пятницу, 31 января. Под завалами конструкций спасатели обнаружили тело погибшего.