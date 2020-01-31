Путин отправил Си Цзиньпину телеграмму со словами поддержки в связи с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в связи со вспышкой коронавируса в Китае направил Си Цзиньпину телеграмму с выражением поддержки и пожеланиями выздоровления заболевшим. Соответствующая публикация размещена в Кремле.

«В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике президент Российской Федерации Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, в чьи семьи пришло горе, а также пожеланиями скорейшего выздоровления заболевшим», - уточняется в публикации.

Вместе с тем, Путин выразил уверенность, что благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от нее минимизирован. Президент РФ выразил готовность оказать КНР необходимую помощь.