Россия может поставить в Китай средства индивидуальной защиты

Минпромторг РФ прорабатывает вопрос оказания гуманитарной помощи КНР в части поставок средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Вопрос рассматривается совместно с МИД и МЧС РФ по поручению правительства.

«Минпромторг... прорабатывает вопрос оказания гуманитарной помощи КНР в части поставок средств индивидуальной защиты, в которых Китай испытывает потребность», - сказал он в комментарии РИА Новости.

В Китае не осталось не зараженных вирусом районов. Аптеки испытывают нехватку противовирусных препаратов и защитных масок. От вируса уже погибли 213 человек и почти десять тысяч человек инфицированы. Заболевание проникло и на территорию России - первые два случая зафиксированы в Забайкальском крае и Тюменской области.